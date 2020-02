Prison ferme pour avoir enlevé leur fille placée

La femme, née en 1981, et l'homme, né en 1980, ont tous deux été reconnus coupables de soustraction d'enfant des mains de la personne chargée de sa garde. Le parquet avait requis trois ans de prison pour la mère et quatre ans pour le père, dont la paternité n'a pas été officiellement établie.

Le 9 août, la mère de la fillette l'avait soustraite à la pouponnière de Logelbach-Wintzenheim (Haut-Rhin), où elle était placée, avant de prendre la fuite avec son compagnon jusqu'en Roumanie où le couple a été remis aux autorités françaises puis placé en détention provisoire à la fin du mois d'août. L'enfant est toujours en Roumanie où elle a été placée dans un foyer.

«Nous sommes dans le cadre d'un trafic d'êtres humains»

En France, son placement par les services sociaux avait été décidé au regard «de la grande précarité dans laquelle elle évoluait», a rappelé le président du tribunal Philippe Pin, qui a évoqué à l'encontre de la mère des «suspicions de maltraitance» et «de prostitution» dans un hôtel d'hébergement d'urgence avec sa fille «dans la même chambre». «Les parents ont un casier judiciaire chargé dans plusieurs pays d'Europe», a rappelé le procureur, faisant état de plusieurs condamnations pour des vols.

«De plus, nous sommes dans le cadre d'un trafic d'êtres humains», a-t-il ajouté, la mère étant soupçonnée d'avoir utilisé son enfant comme «d'un moyen» pour mendier. «Ces parents ont envie de récupérer leur enfant non pas pour faire la manche mais par amour paternel et maternel», a plaidé l'avocat du père, Me Alex Civallero.

«J'ai cru que nous allions être privés de notre fille jusqu'à ses 18 ans, c'est pour cela que j'ai agi ainsi, je pense que n'importe quel parent aurait fait la même chose», a déclaré l'accusé, tandis que la femme, en pleurant, a décrit «la douleur d'être séparée» de sa fille.

(L'essentiel/afp)