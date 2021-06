L'intersyndicale demande de choisir Saarstahl

L'intersyndicale de Liberty Rail à Hayange (Moselle) a appelé mercredi le gouvernement à valider le projet du groupe allemand Saarstahl plutôt que celui d'Arcelor Mittal pour la reprise des sites du groupe sidérurgique en difficulté Liberty Steel. «Sans hésiter l'offre de reprise de Saarstahl est en tout point meilleure que celle d’Arcelor Mittal (...) C'est un groupe à taille humaine qui nous laissera une autonomie économique, sociale et industrielle», indique dans un communiqué l'intersyndicale de l'usine de rails d'Hayange, propriété de Liberty Steel.

À l'inverse, les syndicats estiment qu'être intégré à un groupe comme Arcelor Mittal, qui détient quatre laminoirs à rail en Europe, ne fera que «créer une concurrence interne néfaste». «Nous demandons via ce communiqué au gouvernement français et plus précisément à Monsieur Bruno Le Maire, dans le cadre des investissements étrangers en France, d'écouter enfin l'intersyndicale d'Hayange et de valider l'offre de Saarstahl pour les reprises», lit-on encore.

Reprise de dettes

Liberty Steel, qui regroupe les activités d'acier du magnat britannique Sanjeev Gupta, a annoncé la mise en vente d'actifs au Royaume-Uni à la suite des difficultés rencontrées depuis la faillite de la société financière Greensill, dont il était l'un des principaux clients. Quelques semaines plus tôt, l'entreprise expliquait avoir lancé la recherche de repreneurs pour ses sites français Ascoval et Hayange. ArcelorMittal a annoncé lundi avoir déposé une offre pour racheter l'aciérie Ascoval (Nord) et l'usine de rails d'Hayange avec des investissements de plus de 60 millions d'euros à la clef.

Selon une source proche du dossier, Saarstahl propose 3 millions d'euros pour l'achat des deux sites, et plus de 40 millions d'euros à injecter en investissements, ainsi que 45 millions de reprise de dettes. «Nous sommes également convaincus que pour Ascoval l'offre de Saarstahl est nettement plus favorable que d'autres offres», précise le communiqué, ajoutant que le CSE d'Hayange va être consulté prochainement pour donner son avis sur les offres de reprise. Avec 270 salariés, Ascoval produit des blooms («barres» d'acier) pour Hayange (430 salariés), qui fabrique des rails pour des clients européens, notamment SNCF Réseau et la RATP.

(L'essentiel/afp)