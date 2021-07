19 morts et de nombreux disparus en Allemagne

Les principaux faits: •19 victimes ont déjà été dénombrées en Allemagne. •Au moins quatre personnes sont mortes dans le district d'Ahrweiler (Rhénanie-Palatinat). •Des dizaines de personnes sont portées disparues. •Six maisons se sont effondrées en Allemagne. •De nombreuses communes sont sous les eaux en Lorraine.

12h25 Au moins 19 morts en Allemagne selon un nouveau bilan

Les violentes intempéries en Allemagne, qui ont entraîné des inondations et effondrements de maisons, ont fait au moins 19 morts, selon un nouveau bilan établi jeudi par les autorités locales. Le district d'Euskirchen (Rhénanie du nord-Westphalie) a annoncé jeudi matin le décès de huit personnes, portant le bilan des pluies diluviennes et inondations en Allemagne à 19 morts. De nombreuses personnes sont également portées disparues dans cette région et le land voisin de Rhénanie-Palatinat.

11h40 Un danger de mort dans un quartier de Trèves

La police de Trèves a demandé à la population d'éviter le quartier d'Ehrang en raison des inondations. Il y a danger de mort, a prévenu la police sur Twitter jeudi. Selon la ville de Trèves, le centre d'Ehrang est actuellement inondé. «Il n'y a pas d'électricité dans de grandes parties du village. Veuillez suivre les annonces d'évacuation», a écrit l'administration de la ville.

Bitte unbedingt #Ehrang meiden!

Es besteht L E B E N S G E F A H R https://t.co/vdo6ZNHcPi — Polizei Trier (@PolizeiTrier) July 15, 2021

10h35 De nombreuses communes inondées en Meurthe-et-Moselle

Les intempéries n'ont pas épargné la Lorraine, où de nombreux villages et villes se retrouvent sous les eaux. Sur son compte Twitter, la gendarmerie de Meurthe-et-Moselle a publié plusieurs photos aériennes, qui montrent bien l'étendue de la catastrophe. La ville de Longuyon, par exemple, est partiellement inondée. Les villages de Colmey, Cons-la-Granville et Flabeville sont également touchés. Les autorités appellent à la prudence et enjoignent les automobilistes à ne pas s'engager sur les axes coupés à la circulation.

L'hélicoptère de la Gendarmerie est actuellement en reconnaissance au dessus du Pays-Haut, ici Longuyon. Ne prenez pas la route, ne passez pas outre les panneaux et axes fermés ! pic.twitter.com/vMgEF7nQ6U — Gendarmerie de la Meurthe-et-Moselle (@Gendarmerie_054) July 15, 2021

L'hélicoptère de la Gendarmerie est actuellement en reconnaissance au dessus de Colmey, Cons la Granville et Flabeville. Ne prenez pas la route. Respectez les interdictions et axes fermés. pic.twitter.com/akCrULXr8Z — Gendarmerie de la Meurthe-et-Moselle (@Gendarmerie_054) July 15, 2021

La ville de Bar-le-Duc (Meuse) est elle aussi touchée et les sapeurs-pompiers mobilisés pour porter secours aux habitants.

La ville de Bar-le-Duc touchée par des inondations dans la Meuse pic.twitter.com/M0nbPGlGBe — BFMTV (@BFMTV) July 15, 2021

10h20 Près de 70 disparus

Selon la police de Coblence, le nombre de personnes disparues dans la ville de Schuld, dans l'Eifel, durement touchée par les inondations, s'élève à près de 70. Elle indique également que six maisons se sont effondrées dans la nuit de jeudi à vendredi. De nombreuses autres maisons sont instables et menacent de s'effondrer. L'état d'urgence a été déclaré.

Tout le district d'Ahrweiler, en Rhénanie-Palatinat, a été touché par la tempête, et plusieurs villes ont été coupées du monde en raison des inondations. Selon la presse, une cinquantaine de personnes se trouvent encore sur les toits des maisons et doivent être secourues.

10h05 Coupures de courant dans le district d'Eifel

L'autorité de contrôle des catastrophes de l'Eifelkreis Bitburg-Prüm a mis en garde contre des coupures de courant dans la région. L'approvisionnement en eau potable pourrait également être limité pendant plusieurs jours. Il est conseillé aux citoyens d'utiliser les ressources avec parcimonie.

9h50 Un homme de 22 ans saute dans un ruisseau de la ville et se noie

Deux personnes sont mortes en Belgique à la suite de fortes pluies dans la province de Liège, a rapporté la RTBF, citant la gouverneure de la province, Catherine Delcourt. Les circonstances ne sont toujours pas claires. L'une des personnes est décédée à Aywaille, à environ 40 kilomètres de la frontière allemande.

Terribles images montrant l'ampleur dramatique des inondations à Theux en province de Liège en Belgique. Il va encore pleuvoir toute la nuit. (© Christelle Jeanpierre) pic.twitter.com/hrj6zrf4JX — Météo Express (@MeteoExpress) July 14, 2021

En outre, un jeune homme de 22 ans est décédé à Eupen, près d'Aix-la-Chapelle, selon Grenzecho. «Comme l'ont confirmé les autorités, le jeune homme a sauté dans le ruisseau de la ville en furie avec une bouée de sauvetage dans le quartier d'Eupen, à Nispert», indique le rapport. Les secouristes ont trouvé son corps.

9h45 La ville de Spa (Belgique) sous les eaux

Les rues de Spa sont envahies par des eaux en furie, qui ont causé de gros dégâts matériels. De nombreux véhicules ont été emportés par les flots.

Inondations en Belgique: les rues de Spa complètement sous les eaux pic.twitter.com/a5cuyZnSs4 — BFMTV (@BFMTV) July 15, 2021

9h40 1 500 personnes évacuées, certaines par bateau

Comme le rapporte Focus, 1 500 personnes ont dû quitter leur domicile à Hückeswagen dans le Bergisches Land (Rhénanie-Palatinat). Leur habitation est située à proximité d'un barrage. Selon un porte-parole de la police, de nombreuses évacuations doivent être effectuées par bateau car les routes ne sont plus praticables. Toutefois, le danger de rupture de barrage a apparemment été écarté entre-temps.

9h25 Un homme meurt dans une cave inondée

À Solingen, un homme de 82 ans est mort dans sa cave inondée, selon la police de Wuppertal. Malgré des tentatives de réanimation, il est mort après avoir été transporté à l'hôpital.

9h10 Ligne d'assistance téléphonique en cas d'inondation pour les proches de personnes disparues

La police a mis en place une ligne d'assistance téléphonique pour les proches et un portail Internet pour les vidéos et les photos sur les inondations dans la région de l'Eifel (Rhénanie-Palatinat). Le quartier général de la police de Coblence a écrit jeudi sur Twitter que les personnes dont des proches ont disparu peuvent appeler le 0800-6565651. Le portail de signalement https://rlp.hinweisportal.de permet de télécharger des séquences vidéo et des photos «qui peuvent fournir des indices sur des personnes disparues».

8h50 Des personnes sur les toits

Une situation de catastrophe a été déclarée dans le district d'Ahrweiler. Selon la police, un «grand nombre» de personnes se trouvaient sur les toits des maisons et les opérations de sauvetage battaient leur plein. Plusieurs endroits sont coupés du monde à cause des inondations. Selon la police, les forces de secours n'ont pas atteint tous les endroits touchés, et des hélicoptères ont également été déployés.

8h30 Quatre morts

Au moins quatre personnes sont décédées à la suite des violents orages qui ont frappé le district d'Ahrweiler, dans l'Eifel, en Rhénanie-Palatinat, selon les rapports de police.

Das Video hier hat mir meine Schwester aus der Voreifel geschickt #Hochwasser #Starkregen pic.twitter.com/ltxjXJWrZf — SHINee is back!!! ️‍ (@Naira_511) July 14, 2021

8h15 Deux pompiers sont décédés

Deux pompiers sont morts en luttant contre les effets des dernières intempéries en Allemagne. Les fortes pluies ont provoqué des inondations, des crues et des coupures de courant dans de nombreuses régions des États de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Rhénanie-Palatinat, ainsi qu'en Sarre.

7h50 Des pluies diluviennes

Dans la soirée de mercredi, les autorités du district d'Ahrweiler ont signalé des pluies extrêmement fortes. Les pompiers de Coblence, l'organisation de secours technique de Lahnstein et les pompiers de Mayence ont aidé à remplir 800 sacs de sable par heure. Ceux-ci ont été acheminés dans le district d'Ahrweiler par six camions. Des crues soudaines et des inondations sont à prévoir, ont-ils ajouté. Des personnes ont dû être secourues du toit de leur camping-car au camping Stahlhütte de Dorsel et sur d'autres sites le long de l'Ahr.

