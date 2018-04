Toujours des difficultés sur le sillon lorrain

Alors que les vacances scolaires de la zone C (académies d'Île-de-France, de Toulouse et de Montpellier) débutent dans la soirée, la SNCF a prévu un TGV et un TER sur trois, deux Transilien sur cinq et un train Intercités sur cinq. Le trafic international est «normal» pour les Eurostar, «quasi normal» pour les Thalys, tandis qu'un train Lyria sur six circule.

Selon la SNCF, 38% des personnels indispensables à la circulation sont en grève, contre 48% lors du premier épisode les 3 et 4 avril.

«Aller au bout de la réforme»

La situation est un peu plus compliquée en Lorraine. Un TER sur cinq, en moyenne, circule, tandis que deux TGV sur cinq sont programmés. Sur le sillon lorrain, 21 allers et retours étaient prévus entre Thionville et Luxembourg, mais seulement deux allers et retours pour le TGV entre Luxembourg et Paris. Aucun train n'était mis en place entre Luxembourg et Strasbourg.

Le président français Emmanuel Macron a dit jeudi vouloir «aller au bout» de la réforme «indispensable» de la SNCF, qui «doit se réorganiser». Affirmant avoir entendus les syndicats, il les a appelés «au calme». Ces derniers, qui réclament depuis des semaines de «vraies négociations» sur la réforme, ont tous critiqué son intervention.

(L'essentiel/afp)