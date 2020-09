Un mois de travaux sur l'A31, l'autoroute coupée

Un chantier important débute sur l'A31, le week-end prochain, avec le lancement de la réfection du pont de Richemont. L'axe étant particulièrement fréquenté le matin et le soir en direction du Luxembourg, la Dir-Est a dû réfléchir à la meilleure façon de ne pas trop impacter le trafic.

Plutôt qu'une longue fermeture, les responsables ont opté pour trois coupures successives sur une dizaine de jours, dans le sens Luxembourg-Metz. La première interviendra du lundi 14 au mercredi 16 septembre et la dernière du mercredi 23 au vendredi 25 septembre, à chaque fois entre 21h et 6h. Les automobilistes devront alors sortir au niveau de Guénange pour rejoindre l'A30 à Uckange via la RD60.

Entre-temps l'autoroute sera fermée une bonne partie du week-end, du samedi 19 à 20h au lundi 21 à 6h, toujours dans le sens nord-sud. L'itinéraire de déviation passera également par la sortie Guénange, mais pas par la RD60, qui sera cette fois interdite à la circulation.

(th/L'essentiel)