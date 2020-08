Un Mosellan et sa compagne se tuent en ULM

Notre terrain de jeu de cet apr’em Publiée par Fabrice Girelli sur Vendredi 14 août 2020

Le drame s'est déroulé samedi matin, vers 8h45, à une trentaine de kilomètres au nord de Montpellier (Hérault), indiquent nos confrères du Républicain Lorrain. Un ULM piloté par Fabrice Girelli, 60 ans, à bord duquel se trouvait également sa compagne âgée de 55 ans, s'est écrasé sur la piste de l'aéroclub de Saint-Martin-de-Londres. L'appareil a pris feu au contact du sol et ses deux occupants sont décédés.

Fabrice Girelli était originaire de Moyeuvre-Grande. Il s'était installé dans l'Hérault il y a 23 ans, où il était responsable d'une entreprise d'import-export. Selon son père, Louis, bien connu des habitants de Froidcul et Moyeuvre-Grande, Fabrice Girelli était un pilote aguerri et pratiquait l'ULM depuis plus de 15 ans. Il était même instructeur de vol.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'aéronef a soudainement perdu de l'altitude et a percuté la cîme d'un arbre, avant de redescendre vers la piste et de s'écraser. La Cellule d'identification criminelle (CIC) du groupement de l'Hérault s'est rendue sur place pour procéder aux premières investigations.

(pp/L'essentiel)