Une partie d'une entreprise ravagée par un feu

L'incendie qui s'était déclaré dans la nuit, à Strasbourg, sur le site de l'entreprise OVHcloud, spécialisée dans les serveurs informatiques, a été «circonscrit», a annoncé mercredi matin la préfecture du Bas-Rhin.

Le feu s'est déclenché vers 1h du matin, dans le quartier de Port du Rhin, à l'est de la capitale alsacienne, non loin de la frontière allemande, et a mobilisé 101 sapeurs-pompiers et 43 véhicules.

Update 7:20am

Fire is over. Firefighters continue to cool the buildings with the water.

We don’t have the access to the site. That is why SBG1, SBG3, SBG4 won’t be restarted today.