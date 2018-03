Scandale sanitaire à l'abattoir de Bastogne

Coup de tonnerre, ce jeudi, en Wallonie. L'abattoir de Bastogne, l'un des plus importants du sud de la Belgique, a perdu ses agréments après une perquisition menée la semaine dernière et qui a révélé d'importantes irrégularités, rapportent ce jeudi les médias belges. Le retrait des agréments de l'entreprise Veviba a été décidé mercredi par le ministre fédéral de l'Agriculture, Denis Ducarme, et l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca).

Selon cette dernière, un contrôle a permis de constater que plusieurs produits de l'entreprise n'étaient pas conformes aux normes sanitaires. Le cabinet du ministre parle d'une «non-conformité de plus de 50% des produits contrôlés», ajoutant qu'ils étaient «potentiellement dangereux» pour la sécurité alimentaire. Des infractions concernent également des «falsifications des renseignements sur la date de congélation de la viande», indique l'agence Belga.

De son côté, le ministre wallon de l'Agriculture, René Collin, a demandé une réunion d'urgence afin de «favoriser la reprise rapide de toutes les activités, tout en garantissant le respect des normes sanitaires». L'Afsca va par ailleurs renforcer ses contrôles sur les entreprises liées au groupe Verbist, propriétaire de Veviba.

(jd/L'essentiel)