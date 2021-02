Vers le Luxembourg avec 11 kg de marijuana

Du jeudi 4 au dimanche 7 février 2020, les polices et les douanes du Luxembourg, de France, de Belgique et des Pays-Bas ont mené une action commune face aux trafiquants de drogue. L'opération a été relayée, ce mardi, dans les médias belges et force est de constater que les policiers ne sont pas revenus les mains vides. Dans notre région, particulièrement, et en direction du Luxembourg, sur l'autoroute E411, un seul contrôle a permis de découvrir plus de 11 kg de marijuana, dans un seul véhicule.

Lors des quatre jours de l'opération, la police fédérale belge a indiqué dans un communiqué que, parmi les 1 430 personnes contrôlées, 116 personnes possédaient des stupéfiants, 30 étaient sous influence, 18 ont été arrêtées et onze véhicules ont été saisis. Plus improbable, treize armes se trouvaient également dans les véhicules contrôlés, de même que 71 950 euros en liquide. La valeur marchande de la totalité des drogues saisies par ce contrôle transfrontalier représente plus de 260 000 euros, selon la police belge.

(fl/L'essentiel )