Il écrit sur le sol «interdit aux Juifs» et prend la fuite

Le jeune homme, sous contrat avec la ville de Strasbourg, était en train de décorer un boîtier électrique, mercredi, «vers 18h40» rue Léon Blum, lorsqu'il a été pris à partie par plusieurs personnes, selon cette même source, confirmant une information du quotidien régional Les Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA).

Ils l'ont «importuné» et «bousculé», a-t-on ajouté. Selon les DNA, il lui a notamment été demandé de quitter les lieux. L'un des agresseurs s'est ensuite emparé de l'une des bombes du graffeur et a tagué sur le sol «interdit aux Juifs» et «salope», selon la source policière.

Une patrouille de police a été dépêchée sur place afin de mener les premières constatations. Aucune interpellation n'a encore eu lieu, a-t-on ajouté. Une enquête a été ouverte, a-t-on encore indiqué, sans pouvoir dans l'immédiat préciser si la victime avait déposé plainte.

(L'essentiel/afp)