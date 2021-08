Une voiture a pris feu à deux pas du «Caprices»

Sur la route N81 entre Arlon et Messancy, route très fréquentée, en province belge de Luxembourg, par celles et ceux qui circulent dans la région des trois frontières entre le Luxembourg, la Belgique et la France, une voiture a pris feu, ce vendredi 13 août 2021. Et sur les réseaux sociaux, les commentaires volent dans tous les sens...

Sur l'image très commentée dans un groupe Facebook, on peut en effet remarquer que l'incendie s'est produit à deux pas de l'Arena Club Bar/Karaoke, qualifié de «Night Resto». Non loin de là, se trouve également le bien connu «Caprices», réouvert depuis le 11 juin dernier et qui se présente comme un «Hotel Club».

Aucune information ne filtre sur la gravité des dégâts ou sur d'éventuels blessés, pour le moment, mais d'ici là, les internautes s'en donnent à cœur joie. «C'est chaud là», souligne Marie-Claire. «J'espère pour lui qu'il n'a pas de femme, car il est grillé», ajoute encore avec humour, Pierre. «La vengeance de sa femme», complète à son tour Jessica. «Une femme jalouse a certainement fait le coup», conclut en rigolant un autre internaute. On vous en passe et des moins bonnes, car l'établissement est effectivement connu comme un haut lieu des longues nuits méssancéennes.

(fl/L'essentiel )