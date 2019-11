Un papa de Nancy tue son fils de 6 ans et se pend

Un enfant de six ans a été retrouvé mort dimanche dans une chambre d'hôtel à Friville-Escarbotin (Somme), deux heures après que les gendarmes ont découvert le corps de son père pendu à quelques kilomètres. Le parquet d'Amiens a ouvert une enquête pour «assassinat», l'auteur «étant manifestement le père de l'enfant», a indiqué à l'AFP le procureur de la République d'Amiens Alexandre de Bosschère, confirmant une information du Courrier Picard.

La disparition de l'enfant et de son père, originaires de Meurthe-et-Moselle, avait été signalée à la gendarmerie de Nancy samedi vers 19h, plusieurs proches «ayant conjointement reçu des messages inquiétants du père», évoquant notamment des «idées suicidaires». Les recherches commencées à Nancy s'étaient rapidement poursuivies dans la Somme «car des éléments - comme les bornages téléphoniques - indiquaient qu'ils s'y trouvaient».

Ils devaient passer le week-end ensemble

Dimanche matin vers 8h30, le corps du père a finalement été «retrouvé pendu à un pylone électrique, le long d'une petite route de campagne, à Yzengremer», près du Tréport, a détaillé le procureur. Les investigations des gendarmes ont «permis de localiser l'hôtel dans lequel ils avaient a priori passé la soirée, et l'enfant a été retrouvé décédé dans sa chambre, vers 10h45», a-t-il poursuivi.

Selon les constatations du médecin légiste, le décès de l'enfant «serait survenu au plus tard en fin de soirée samedi, et probablement en début de soirée». Le petit garçon ne «présentait pas de traces de violences physiques». Mais les gendarmes ont retrouvé près du corps «des médicaments dont des somnifères en grande quantité», ainsi qu'un «dispositif de bonbonnes de gaz - contenant de l'hélium - connectées à un masque de plongée, pouvant avoir été utilisées pour provoquer une asphyxie», a encore indiqué M. de Bosschère.

Une autopsie déterminera précisément les causes de la mort. Des «mots» rédigés par le père ont également été retrouvés dans la chambre et la voiture laissée à Yzengremer, «laissant entendre qu'il a commis ce crime» selon le parquet. Les père et mère de l'enfant étaient séparés: «Selon les premiers éléments de l'enquête, le père n'a pas enlevé l'enfant, qui était supposé se trouver avec lui ce week-end».

(L'essentiel/afp)