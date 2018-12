Un «docu» sur «France 3» retrace l'affaire Grégory

Demain et jeudi dès 21h sur France 3 - "La malédiction de la #Vologne", la première série-documentaire événement sur l'affaire #Grégory, réalisée par @PierreHurel.

«La malédiction de la Vologne», documentaire en cinq épisodes diffusé à partir de ce mercredi soir sur France 3, débute par une scène clé de l'affaire Grégory: on y voit des gendarmes repêcher le corps du petit garçon âgé de 4 ans, le 16 octobre 1984, dans la rivière Vologne.

Le documentaire, signé du réalisateur Pierre Hurel, comporte cinq épisodes de 45 minutes chacun. Les trois premiers («La vallée des corbeaux», «La bête et la belle», «Un bûcher pour la sorcière») seront diffusés ce mercredi soir à 21h. Les deux derniers («La croisade pour Grégory», «Le crépuscule des secrets») seront proposés jeudi soir et seront suivis d'un débat, présenté par la journaliste Carole Gaessler.

Plusieurs invités apporteront leur éclairage sur cette affaire qui défraie la chronique judiciaire depuis plus de trois décennies: Me François Saint Pierre, avocat de Christine et Jean-Marie Villemin, Me Gérard Welzer, avocat de Marie-Ange Laroche, Étienne Sesmat - un ancien gendarme qui a participé au début de l'enquête - , Christophe Dubois, journaliste et coauteur du documentaire, Christophe Gobin, journaliste à L'Est Républicain, et Catherine Tardrew, journaliste qui suit l'affaire pour

Le Parisien

depuis le premier jour.

«L’affaire a déclenché une folie médiatique telle qu’il existe énormément de photos, de vidéos, de livres, etc. J’ai tout lu et tout vu: un boulot de titan, a indiqué le réalisateur Pierre Hurel au quotidien Ouest-France. Je me suis dit que c’était vraiment du Zola et qu’il fallait raconter l’histoire comme telle, à savoir via une étude socio-psycho-historique de la vallée. Je me vois davantage comme un conteur historique que comme un journaliste dans cet exercice».

