Des centaines de montgolfières dans le ciel

«Nous tenons à ce que cela soit et reste une manifestation familiale», annonce Philippe Buron Pilâtre, le fondateur du Mondial Air Ballons. Cette année, l'événement, devenu Grand Est Mondial Air Ballons (GEMAB), fête ses 30 ans. En trois décennies, il est devenu le rendez-vous incontournable de milliers de pilotes venant du monde entier. Ils seront quelque 2 500 pilotes et membres d'équipage à être présents pendant les dix jours que durera la manifestation à Chambley. Si la météo le permet, deux envols de montgolfières sont prévus tous les jours, à 6 h 30 et à 18 h 30.

C'est le budget de cette 16e édition du Grand Est Mondial Air Ballons de Chambley. 68 % proviennent d'entreprises privées et 32% des collectivités et institutions. En termes de retombées économiques, on parle de près de 30 millions d'euros. Environ 17 millions de retombées directes et 13 millions d'indirectes notamment via la promotion de l'événement.

«En moyenne nous parvenons à faire entre treize et quatorze vols sur les 19 possibles. La meilleure année, nous avons pu en faire 18 et la moins bonne huit», dit Philippe Buron Pilâtre. La météo ne dissuade pas le public pour autant. Il sait qu'il peut toujours y avoir des fenêtres, ces laps de temps pendant lesquels il est possible de voler et aussi d'assister à un décollage de montgolfières. «Le pilote est le commandant de bord. Il est libre de choisir de ne pas décoller. La sécurité prime sur le reste», précise le fondateur.

30 ans de Mondial Air Ballons

Un spectacle a été imaginé en cas de non-vol. Les pilotes seront sur l'aire d'envol pour proposer un concert de brûleurs avec les nacelles. De nombreuses autres animations seront proposées au public pendant les dix jours. Il sera possible d'effectuer des vols grandeur nature grâce à la réalité virtuelle dans l'AéroMusée, ou encore de découvrir l'histoire du Mondial Air Ballons grâce à une rétrospective en photos. Des ateliers de fusées à eau, de météorologie et d'astronomie seront également proposés. Lors de la dernière édition, en 2017, près de 400 000 personnes s'étaient rendues au Mondial Air Ballons. Les organisateurs recommandent d'arriver tôt sur le site. C'est la meilleure façon d'être en bonne place pour assister à ce spectacle toujours incroyable!

La première édition a eu lieu en 1989, sous le nom «Fraternité 89» pour célébrer le bicentenaire de la Révolution française. «Le but était d'organiser le plus grand rassemblement de montgolfières au monde. Bien devant les Américains et leur manifestation à Albuquerque avec 300 à 400 montgolfières», explique Philippe Buron Pilâtre, descendant de Pilâtre de Rozier, l'inventeur de la montgolfière. Trente ans plus tard, l'événement existe encore et toujours. Il prend cette année le nom de Grand Est Mondial Air Ballons (GEMAB). «Maintenant, on connaît Chambley, la Lorraine dans le monde entier». Mais jamais Philippe Buron Pilâtre n'aurait pu imaginer un tel succès. Sinon, il ne l'aurait pas fait. «J'étais journaliste, pas un amuseur public».

(Marion Melliger / L'essentiel )