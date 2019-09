Des Pays-​​Bas, il livrait de la drogue à Grevenmacher

C'est une vraie tendance qui se dessine ces derniers mois: la justice belge a décidé de serrer la vis avec les trafiquants de drogue. Arrêtés sur le parking d'une enseigne de restauration rapide située dans la commune d'Arlon et à proximité de l'autoroute E411, deux Néerlandais ont été condamnés récemment à 2 ans et 1,5 an de prison.

À l'aide d'un véhicule immatriculé au nom de la sœur de l'un des deux accusés, deux hommes originaires des Pays-Bas transportaient 500 g de cannabis, 171 g d'ecstasy et 26 g de crack, précise L'Avenir Luxembourg dans ses pages, ce mercredi. Depuis Rotterdam, ils avaient la ferme intention de rejoindre Grevenmacher à l'est du Grand-Duché. C'était sans compter sur la police belge...

(fl/L'essentiel)