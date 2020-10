Un rare bébé girafe est né au zoo d'Amnéville

«Un girafon, c'est une première pour nous! En 30 ans, le parc animalier a connu des milliers de naissances, mais une première c'est toujours émouvant», s'exclame Thomas Grangeat, éthologue et responsable pédagogique au zoo d'Amnéville. L'établissement lorrain a annoncé ce mardi matin la naissance d'un bébé «girafe de Rotschild», une espèce rare.

L'animal est né le 28 septembre, à 16h34, et «gambade déjà pour le plus grand bonheur de toute l'équipe des soigneurs», selon un communiqué du zoo. Le bébé n'a en effet mis que 2h pour se dresser sur ses pattes et venir téter le lait maternel. Le bébé, une femelle de 57 kg pour 1,75 m, devrait atteindre l'âge adulte vers ses 7 ans. Elle mesurera alors 5 mètres.

Moins de 100 000 girafes restantes

Dès sa naissance, le bébé, dont le prénom doit être choisi via un vote des amis du zoo d'Amnéville, a subi des examens de santé. «Il faut être vigilant, ce sont des espèces fragiles. Nous avons rapidement procédé aux examens d'usage pour s'assurer de sa bonne constitution et lui administrer quelques soins», souligne le vétérinaire-chef Alexis Maillot, cité dans le communiqué. La nouvelle-née vit pour l'instant seule avec sa mère Liana, dont c'est le premier enfant. Elle doit être présentée au père et aux autres girafes prochainement.

La sous-espèce girafes de Rotschild compte moins de 1 600 représentants à l'état sauvage au Kénya et en Ouganda. La girafe est classée vulnérable. Sa population globale a chuté de 40% ces 30 dernières années, pour passer sous les 100 000. «La protection d'espèces en danger est notre raison d'être», rappelle la présidente du parc animalier lorrain, Anne Yannic.

(L'essentiel)