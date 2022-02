Luca, star de TikTok, tué par l’ex de sa mère à Liège

Mercredi après-midi, dans le quartier de Jupille à Liège, Luca, 21 ans, star du réseau social TikTok, succombait aux coups de couteau assénés par son ex-beau-père. Selon les premières informations communiquées par la justice, l’ancien compagnon de sa mère, «Pietro», déjà connu pour des faits de violence, était en train d’étrangler celle-ci, lorsque le jeune homme est arrivé.

Essayant de s’interposer, il aurait reçu plusieurs coups de couteau, notamment à la gorge, selon le site belge d’actualités 7 sur 7. La maman du défunt s’en sort, elle, avec des blessures légères.

Après le drame, «Pietro» se serait enfui avant de se rendre à la police mercredi soir. Ce jeudi, il sera présenté au juge d’instruction. Sur TikTok, le jeune homme décédé était connu sous le nom de Luca Itvai et était suivi par plus de 1,6 million d’abonnés pour plus de 35 millions de «likes».

(L'essentiel/pmi)