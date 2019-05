Mister Alsace pas assez beau? La Toile se déchaîne

Mister Alsace il faut lui donner à manger hein ! pic.twitter.com/OpHTx4WQsY — ⭐️ El Machete ⭐️ (@dbck64) 27 mai 2019

Il s'appelle Romual, il a 21 ans et vient tout juste de participer à «Mister Universel Alsace». Jusqu'ici tout va bien, sauf que le physique du jeune homme n'a visiblement pas convaincu les internautes. En tout cas pas pour rivaliser avec les autres candidats.

Alors que la plupart des participants se font un plaisir d'exhiber leur torse de rêve et leurs tatouages, lui se distingue par une silhouette plutôt frêle. S'il n'est pas très pertinent et tout à fait subjectif de remettre en question le charme du jeune homme, certains ne se sont pas gênés pour questionner ouvertement le choix du comité. Et les moqueries n'ont pas tardé à fuser sur Twitter.

Si Mister Alsace est élu Mister France bah jss Miss Univers moi — ???????????? (@LESLIEKLS) 27 mai 2019

Mister Alsace on dirais didier Deschamps en plus jeune et avec des dents pic.twitter.com/jgDtv45trM — Yasmine (@yasminesla) 28 mai 2019

J’annonce Mister Alsace 2020 c’est moi , même avec ma calvitie je peux gagner la https://t.co/ahwKb4wXry — Tintin (@Wladyslawnovak) 27 mai 2019

D'autres ont préféré défendre le jeune coiffeur-barbier, évoquant un «cyber-harcèlement» et dénonçant le triomphe de la superficialité.

Ceux qui vanent mister Alsace c'est les mêmes hypocrites qui se plaignent du harcèlement sur ce réseau. Mais pardon c'est vrai vous avez tous et toutes des corps de rêve ici . Concentrez vous un peu, les mots ça blessent. — ALZ (@alzdino) 28 mai 2019

je vois tout le monde se foutre du mister alsace, je savais pas qu’il y avait que des mannequins de victoria secret ici — Léandre (@leanloui) 27 mai 2019

Juste en voyant les critiques portant atteinte au physique de mister universel alsace cela confirme notre société axée sur la beauté et le corps bodybuildé❌ — L’Opium97 (@LOpium97) 27 mai 2019

Pour l'anecdote, l'élection qui se déroulait la semaine dernière à Lyon a finalement été remportée par Mavryck Clavel, Mister Universel Auvergne. Romuald, lui, n'a pas triomphé. Qu'importe, l'essentiel était ailleurs pour le jeune homme originaire d'Hettenschlag. «Bien sûr que la beauté physique est un critère. Mais ça ne fait pas tout. Je veux représenter ma région avec honneur et fierté», confiait-il au journal L'Alsace.

«C'est un des garçons les mieux élevés de l'aventure. Les gens de sa région devraient être fiers de ses valeurs», ont indiqué les organisateurs du concours qui mettent en avant «son élégance et son savoir-vivre».

