La situation est «inquiétante» dans le Grand Est

«La situation dans le Grand Est est inquiétante, elle l'est encore plus dans le Bas-Rhin (...) les chiffres montent en flèche», avec «huit départements sur dix qui ont atteint le taux (d'incidence) de 50 pour 100 000 habitants», soit le seuil d'alerte, a déclaré lors d'une conférence de presse Josiane Chevalier, la préfète du Grand Est et du Bas-Rhin.

Quid des départements frontaliers?



Alors que Strasbourg et le Bas-Rhin enregistrent des taux d'incidence records dans la région, la situation de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle est davantage contenue. Les deux départements frontaliers du Luxembourg enregistrent des taux d'incidence de respectivement 100,9 et 102,1 cas pour 100 000 habitants. La métropole de Metz (123) et surtout celle du Grand Nancy (139,8) font tout de même face à une recrudescence plus importante.

Le taux d'incidence moyen dans la région est de 104 pour 100 000 habitants (contre 89 au niveau national). À Strasbourg, «les chiffres sont vraiment très, très élevés», avec un taux d'incidence supérieur à 250, contre 230 dans l'Eurométropole qui réunit la capitale alsacienne et une trentaine de communes voisines, selon la directrice générale de l'ARS Grand Est, Virginie Cayré.

«Tout se joue dans les quinze (prochains) jours. Tout est fait pour éviter les hospitalisations», a-t-elle ajouté, rappelant que les services d'urgences des hôpitaux strasbourgeois étaient «de nouveau très sollicités».

En termes de classes d'âge, les taux d'incidence dans la région sont «autour de 20» pour les populations à partir de 60 ans, 176 pour les 10-19 ans et autour de «137, 138» pour les 30-39 ans, avec «un pic de circulation virale pour les 20-29 ans» à 352, a souligné Mme Cayré.

Une fermeture des bars et restaurants à minuit?

Au niveau de la vaccination, «on a passé la barre des 50% de personnes» disposant d'un schéma vaccinal complet. Les moyens mobilisés devraient «permettre de porter ce chiffre à 70% très rapidement», a-t-elle ajouté.

Mme Chevalier a pris cette semaine un arrêté rendant obligatoire dans le Bas-Rhin le port du masque dans les lieux soumis à pass sanitaire et interdisant vente et consommation d’alcool sur la voie publique à Strasbourg.

Elle a prévenu que «si le virus continue à circuler de cette manière», elle serait «probablement amenée (...) à prendre d'autres mesures», comme la fermeture des bars et restaurants à minuit et l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes non déclarées.

«Nous sommes dans cette quatrième vague et on a encore les moyens de s'en sortir en accentuant la vaccination et en respectant les gestes barrières», a-t-elle insisté.

(L'essentiel/afp)