Un policier traîné par une voiture en fuite

La police avait été appelée par un commerçant, payé plus tôt dans la soirée avec des faux billets par un groupe de jeunes. Ces derniers lui ont passé une seconde commande et il a alors appelé la police. Arrivés sur les lieux, à Vandoeuvre-lès-Nancy, les agents ont interpellé une première personne mais trois autres ont pris la fuite à bord d'une Renault Mégane. Celle-ci a réussi à brièvement semer les forces de l'ordre avant d'être repérée et arrêtée dans le village voisin de Chavigny.

Un policier était alors penché par la fenêtre de la voiture, côté passager, quand les fuyards ont redémarré en trombe, l'agent s'accrochant alors en équilibre sur la portière. Il a été traîné sur plusieurs centaines de mètres avant que la voiture ne heurte finalement un véhicule en stationnement.

Les trois occupants de la voiture ont alors été interpellés sans difficultés. L'agent traîné par la voiture a quant à lui été conduit à l'hôpital pour des douleurs au bassin. Les quatre jeunes interpellés, dont trois sont mineurs, ont été placés en garde à vue à Nancy.

