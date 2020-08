Employé par un club, il s'exhibait devant des ados

Lors de l'audience, le prévenu, «homme à tout faire» dans un club de foot, «a reconnu sans difficulté les faits» qu'il explique par «des pulsions», a indiqué Eléonore Tergoresse, substitut du procureur. «Le plus souvent, il prêtait sa voiture pour que les jeunes conduisent en forêt. Il était assis sur le fauteuil passager, se mettait nu et se masturbait devant eux», a-t-elle relaté, confirmant une information des Dernières Nouvelles d'Alsace.

D'autres fois, «il se mettait tout nu devant les jeunes quand il les croisait», a poursuivi Mme Tergoresse, précisant que les adolescents, âgés de 16 et 17 ans, prenaient des photos qu'ils partageaient entre eux. Le sexagénaire était aussi poursuivi pour avoir envoyé des messages «pornographiques à des mineurs avec des photos de lui nu ou en train de se masturber», accompagnés de propositions sexuelles, selon le parquet.

Interdit de travailler avec des mineurs

«Il n'a jamais touché un jeune, aucun ne s'est plaint de contact», a précisé la magistrate. Les faits, qui se sont déroulés pendant plus d'un an à partir de 2017 dans trois communes du Bas-Rhin, à Gundershoffen, Reichshoffen et Niederbronn-les-Bains, ont été révélés quand l'un des adolescents concernés a prévenu son entraîneur.

Le tribunal a condamné l'exhibitionniste à 18 mois de prison dont 10 mois de sursis probatoire avec obligation de soins et interdiction de travailler en relation avec des mineurs. Incarcéré pendant huit mois, «il a pu entreprendre (en détention) des soins et a continué à l'extérieur dans un centre spécialisé pour les auteurs de violences sexuelles», a ajouté Mme Tergoresse.

(L'essentiel/afp)