La Moselle parmi les plus touchés par le Covid

La semaine dernière, l'alerte était lancée à Metz après que le taux d'incidence a atteint 400 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants. Quelques jours plus tard, c'est l'ensemble de la Moselle qui se trouve dans une situation difficile face à la pandémie. D'après la préfecture, le département frontalier du Luxembourg est le quatrième plus touché de France, derrières ceux du sud-Est (Alpes Maritimes, Var et Bouches-du-Rhône).

Le taux d'incidence dans l'ensemble de la Moselle est de 283,1 cas pour 100 000 habitants, soit bien plus que la moyenne du Grand Est (204) et de la France en général (206). La fragilité de la situation sanitaire est en partie due à l'apparition des variants plus contagieux sur le territoire mosellan. Au moins 30 cas ont été répertoriés, sans compter ceux qui n'ont pu être identifiés. Le taux de positivité des tests atteint 7,3%, un chiffre bien supérieur à celui du Luxembourg (1,35% mardi).

Cela se traduit par un afflux de patients dans les hôpitaux. Lundi, les établissements hospitaliers devaient accueillir 43 nouveaux patients. Sur les 493 personnes prises en charge, 73 se trouvaient en soins intensifs. Entre dimanche et lundi, la Moselle a enregistré treize nouveaux décès. Pour éviter une hausse exponentielle du nombre de contaminations, et un dépassement de la capacité hospitalière, la préfecture a décidé de rendre obligatoire, le port du masque en extérieur, dans l'ensemble du département. Jusqu'alors, cette obligation était limitée aux villes comptant un certain nombre d'habitants comme Metz.

