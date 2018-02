Attention à la neige et au verglas en Lorraine

Quarante-cinq départements, allant de l'Est au Centre en passant par les Pays de la Loire et l'Ile-de-France, ont été placés ce lundi en vigilance orange pour neige et verglas par Météo France. Cet épisode devrait au moins durer jusqu'au mercredi 7 février à 3h, précise le prévisionniste.

Les quatre départements lorrains sont concernés par cet avis. Dans le détail, voici les 45 départements où la neige et le verglas risquent de rendre difficiles les conditions de circulation: Ardennes, Aube, Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Orne, Sarthe, Paris et sa petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Essonne, Val-d'Oise, Allier, Ardèche, Cantal, Loire, Haute-Loire, Lozère, Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Aveyron, Corrèze, Creuse et Haute-Vienne.

Interdiction de circuler pour les poids lourds

«Ce sera une vraie incursion de l'hiver, avec la rencontre d'un air froid venu des pays scandinaves et d'une perturbation remontant du Sud», a expliqué le prévisionniste Sébastien Léas. Elle a commencé à affecter dès lundi le Centre-Est, le Massif central et Rhône-Alpes. Il s'agit d'un phénomène «non exceptionnel mais suffisamment notable pour rendre les conditions de circulation difficiles», selon le bulletin national de Météo France.

Les poids lourds étaient ainsi interdits depuis le milieu de matinée sur l'A75 dans les départements du Cantal et de la Haute-Loire, où les conditions de conduite sont «délicates» en raison des chutes de neige, selon Bison Futé. Météo France a en revanche décrété lundi à midi une fin de vigilance pour l'Ain, la Drôme et l'Isère.

(pp/L'essentiel/AFP)