Les surveillants complices de passages à tabac?

Neuf plaintes ont été déposées, a dit le procureur de la république de Metz, Christian Mercuri, confirmant une information de France Bleu Lorraine Nord. «À deux reprises, en février et en mai, mon client me raconte que des surveillants ont ouvert volontairement la porte de sa cellule avant que des détenus ne viennent le frapper», a expliqué à Me Olivier Rondu, avocat d'un des plaignants, en détention pour des faits d'agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans.

«Les cellules étaient ouvertes et ce ne sont pas des codétenus qui peuvent avoir les clefs», a dit Me Thomas Hellenbrand, avocat d'un autre plaignant Les faits supposés se seraient déroulés dans le courant de 2018 et les plaignants ont «tous en commun d'être en détention pour des affaires de mœurs, viol ou agression sexuelle», selon France Bleu.

«Cela relève de l'inouï»

«Ce n'est pas nouveau: dans les maisons d'arrêt, les personnes poursuivies pour des affaires de mœurs sont souvent prises pour cibles par les autres détenus. Mais que cela soit toléré, voire encouragé par certains personnels de la maison d'arrêt, cela relève de l'inouï», a estimé Me Hellenbrand.

Plusieurs plaignants ont dénoncé la présence de surveillants lors de leur passage à tabac. «Nous n'avons pas d'éléments tangibles permettant d'étayer ces accusations qui sont graves», a réagi auprès de l'AFP la Direction interrégionale des services pénitentiaires du Grand Est, précisant rester «très attentive au déroulement de l'enquête judiciaire».

(L'essentiel/afp)