L'A31 sera coupée durant 36 heures pour travaux

Les automobilistes qui empruntent l'A31 entre Thionville et Metz devront faire preuve de patience et utiliser des itinéraires alternatifs, le week-end du 15 septembre. La Dir Est a en effet programmé des travaux d'étanchéité et de renforcement de joints sur deux ponts de l'autoroute, situés de part et d'autre de l'échangeur de Richemont.

Conséquence: l'autoroute sera fermée du samedi 15 septembre (20h) au lundi 17 septembre (8h), dans le sens Thionville-Metz, entre Guénange et Mondelange. Les automobilistes devront impérativement sortir à l'échangeur de Bertrange et rejoindre la D1 jusqu'au niveau de l'A4. Ceux en provenance de l'A30 seront dirigés sur une voie de l'A31 qui leur sera réservée (sens Metz-Thionville), avant de pouvoir rejoindre l'autoroute dans le sens normal, à hauteur de Mondelange.

La Dir Est annonce par ailleurs d'autres travaux (remplacement des joints de chaussée) entre le mercredi 12 et le mercredi 26 septembre. Ces travaux se dérouleront de nuit, de 21h à 6h (les 12, 13, 18, 19 et 20 septembre) et devraient donc impacter de façon moindre le trafic, dans le sens Thionville-Metz. Les automobilistes seront invités à sortir à l'échangeur de Bertrange. Une déviation sera mise en place sur la RD60, afin de rejoindre l'A30 à Uckange.

