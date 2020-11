Bouchons sur l'A31 après un accident

Un accident a entraîné la fermeture des deux voies de circulation ce jeudi matin sur l’autoroute A31 un peu avant la sortie Kanfen, dans le sens Thionville-Luxembourg. «Les pompiers viennent de passer, tout est bouché», indique un Mobile Reporter à L’essentiel. «Ils ont sorti du gros matériel». La circulation ne se fait que sur la bande d’arrêt d’urgence.

Contacté par L'essentiel, le PC autoroutier de Moulins-les-Metz relativise et indique qu'il s'agit d'un «petit accident». À 9h5, la circulation n'était «pas plus perturbée que d'habitude, on a 3 kilomètres de retenue» vers le Grand-Duché.

(L'essentiel)