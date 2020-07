Europa-​​Park décroche une nouvelle distinction

Europa-Park, qui a battu en 2019 son record de fréquentation avec 5,7 millions d'entrées, vient d'obtenir une nouvelle distinction. Selon l'association «Themed Entertainment Association» (TEA), il a tout simplement été le parc d'attractions le plus visité au monde, dans la catégorie «parc à thèmes saisonnier».

Le parc allemand, très prisé des Luxembourgeois, se classe par ailleurs dans le top 20 des plus grands parcs d'attractions, et concurrence de nombreux géants américains et asiatiques du divertissement.

Rouvert depuis le 29 mai

Lors de son ouverture en 1975, le parc enregistrait environ 250 000 visiteurs annuels. Depuis, le cap de plus de 125 millions d'entrées a été franchi et Europa-Park a célébré son 45e anniversaire. Aujourd'hui, le parc propose plus de 100 attractions et spectacles pour toute la famille, sur une superficie de 95 hectares. Les visiteurs peuvent aussi se divertir depuis le 28 novembre dernier à Rulantica, le nouvel univers aquatique qui propose 25 attractions, dont 17 toboggans.

Pour rappel, le parc allemand a rouvert ses portes au public le 29 mai dernier, après une fermeture hivernale prolongée à cause du coronavirus.

