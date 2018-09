Un éleveur en colère suspend son cochon mort

«Vous trouvez ça choquant? Imaginez, on a mis (ce cochon) au monde, élevé... et on vient de le tuer inutilement comme les 6 000 autres qui vont être abattus, alors qu'ils ne sont pas malades! Nous sommes des éleveurs en colère! Merci aux dirigeants (politiques) de briser nos vies, notre passion et nos rêves». C'est avec cette explication qu'un éleveur porcin du sud de la Belgique s'est exprimé, ce lundi, après avoir pendu un de ses cochons à la pelle suspendue de son tracteur en front de rue. C'est finalement un peu moins - 4 000 porcs - qui seront abattus sur ordre du ministre fédéral belge de l’Agriculture

«La photo a été prise par mon fils entre Gomery et Bleid», nous a indiqué cet après-midi, Anne-Françoise Nahant, frontalière belge qui travaille au Luxembourg, résidant à Mussy-la-Ville. «Mon fils se rendait à l'école et il est tombé sur ce cochon suspendu. J'ai trouvé ça choquant dans un premier temps, ce n'est pas du tout mon style de partager ce type de photo et puis, j'ai tenté de me mettre à la place de cet éleveur de porcs. Je n'avais jamais vu une telle scène, mais cette manière choquante d'exprimer les choses peut peut-être mieux nous permettre de comprendre la colère de ces gens».

Réaction très radicale

Située parmi les 63 000 ha de zone potentiellement infectée par la peste porcine africaine, cette exploitation se trouve précisément rue de Gerlache, dans la commune de Virton, à quelques kilomètres de la frontière entre la province belge de Luxembourg et le département français de la Meurthe-et-Moselle. Suite à l'annonce des autorités belges d'abattre les 4 000 porcs domestiques qui se trouvent dans 58 exploitations, la violente réaction des éleveurs n'a pas tardé.

Et Anne-Françoise de leur apporter son soutien: «Abattre tous les porcs de la zone me semble être une réaction très radicale», regrette-t-elle. «Je ne comprends pas. J'imaginais que l'on pouvait trouver une autre solution pour essayer d'enrayer la peste porcine africaine qui a décimé une dizaine de sangliers. Les mesures prises dernièrement sont très contraignantes. J'adore faire des photos dans les bois et avec cette interdiction de se promener dans la zone infectée, cela s'annonce très compliqué les prochains mois. Certains disent même que cela pourrait durer deux ans... je trouve cela ridicule».

(fl/L'essentiel)