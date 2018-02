Le cadavre d'un homme de 32 ans retrouvé calciné

Dans la commune de Bouillon, un homme de 32 ans a été retrouvé, ce mardi, «mort et en partie calciné», selon les médias régionaux de la province de Luxembourg en Belgique.

Le cadavre a été découvert dans la cave d'une habitation située dans le petit village de Les Hayons. L'Avenir Luxembourg et La Meuse précisent que le corps gisait sous une couverture et des sacs plastiques. Une tronçonneuse aurait également été retrouvée à proximité du défunt sur qui on a retrouvé des traces au niveau du cou.

Plus d'informations devraient être communiquées par les autorités judiciaires belges dans le courant de la journée de mercredi.

