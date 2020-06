À la recherche d'un bateau coulé dans la Moselle

Tout cela ressemble fort à une fausse alerte, et pourtant les moyens de secours allemands et luxembourgeois déployés étaient considérables. Tard lundi soir, aux alentours de 22h20, une personne indiqué à la police luxembourgeoise qu'un bateau avec des personnes à bord avait chaviré sur la Moselle, entre Remich et Perl, au niveau de la patinoire.

Les lieux ont été fouillés par les secours et les hommes-grenouilles de la police, un hélicoptère a même survolé la zone. «Après deux heures de recherche, le bateau et les personnes qui étaient censées être à bord n'ont pas été retrouvés, indique un porte-parole de la police grand-ducale à «L'essentiel». La personne qui nous a alerté, a indiqué aussi avoir entendu une explosion. Selon d'autres témoins, il s'agissait plutôt d'un feu d'artifice». Faute d'avoir retrouvé la trace de l'embarcation et de ses passagers, les forces de l'ordre doutent de la véracité de l'alerte.

(L'essentiel/dpa)