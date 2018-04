Le trafic ferroviaire sera très perturbé par la grève

La SNCF est en grève à l'appel de quatre organisations syndicales, à partir de lundi soir à 19h. Les cheminots sont en effet toujours mobilisés pour tenter de protéger leur statut. Conséquences: des perturbations sont à attendre sur le réseau ferroviaire français, y compris près du Luxembourg.

Si la SNCF lorraine annonce un trafic à la normale pour lundi soir, la situation sera plus compliquée mardi. Globalement, deux TGV sur dix et un TER sur dix devraient circuler dans l'est. Ainsi, en TGV, un seul aller-retour sera assuré entre Luxembourg et Paris, via Metz et Thionville. Deux allers-retours Metz-Paris seront effectués.

Du côté du trafic régional, la SNCF Lorraine annonce 20 allers-retours entre Metz et Luxembourg pour la journée. Des autocars remplaceront en revanche les trains entre Longwy et Rodange. Certaines lignes ne seront pas du tout desservies, comme Thionville-Longwy ou encore Metz-Strasbourg.

Du coup la SNCF renforce ses moyens d'informations. Ses lignes téléphoniques seront en service jusqu'à 21h mardi et mercredi, et jusqu'à 20h ce dimanche et lundi, jour férié. Pour des infos sur les TER Grand Est, il faut appeler le (+33) 805 415 415 et pour les grandes lignes, le (+33) 805 90 36 35. À noter que les appels sont gratuits même depuis le Luxembourg. Il est aussi possible de s'informer sur le site internet des TER du Grand Est pour savoir si votre train circule.

(L'essentiel)