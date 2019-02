Il filme un sanglier en grande souffrance

Vu à l’instant entre Valansart et Gerouville ... il est hs PPA Publiée par Franck Annabelle sur Mardi 12 février 2019

Un promeneur a réalisé ce mercredi matin une vidéo d'un sanglier titubant et cherchant de la fraîcheur dans un ruisseau, dans un bois entre Gérouville et Valansart, en province de Luxembourg.

Selon Franck Annabelle, le promeneur, et sudinfo.be, la bête est infectée par la peste porcine africaine. Contactée, la police de Gaume indique que la probabilité que le sanglier soit touché par la maladie est grande, dans la mesure où l'on en retrouve les symptômes dans la vidéo. «Lorsqu'un sanglier est malade, il attrape une température de 55°C et se rend sur un point d'eau pour se rafraîchir», explique-t-elle. «L'animal est resté plus au moins 30 minutes dans l'eau», précise de son côté Franck Annabelle à L'essentiel.

S'il est effectivement malade, il mourra dans les 7 jours

Le sanglier a depuis été retrouvé par des agents du Département de la Nature et des Forêts (DNF). «Ils vont le bâcher pour l'emmener à Virton, où la protection civile et des vétérinaires vont procéder à des analyses, indique la police. S'il est effectivement atteint par la maladie, il mourra dans un délai de 7 jours».

La peste porcine africaine, originaire d'Afrique, est apparue en Europe de l'Est il y a cinq ans et a peu à peu avancé vers l'Ouest. En Belgique, le premier cas de cette maladie hémorragique virale strictement animale a été détecté en septembre dernier. Depuis, plus de 350 sangliers infectés par la maladie y ont été retrouvés. Aucun cas n'a été signalé, pour le moment, au Luxembourg ni en France.

Le voilà 15 minutes après ... tjs dans l’eau ! Il est vraiment HS . Une vraie saloperie cette PPA Publiée par Franck Annabelle sur Mercredi 13 février 2019

(L'essentiel)