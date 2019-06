Un tentateur frontalier a trouvé l'amour sur l'île

Peu de gens l'avoueront, mais neuf ans après la diffusion de la saison 8, vous avez été très nombreux à suivre le grand retour de «L'Île de la tentation» sur W9 en France et sur Plug RTL au Luxembourg et en Belgique. 17 ans après sa toute première diffusion sur TF1, cette émission de téléréalité où cinq couples viennent tester leur fidélité face à dix tentateurs et dix tentatrices a récolté un beau succès en télévision, mais aussi en mode replay sur les écrans de smartphones ou d'ordinateurs.

Après avoir séjourné durant une dizaine de jours en République dominicaine, un tentateur s'est particulièrement distingué en trouvant l'amour durant le tournage de l'émission. Enzo Bongiovanni est effectivement reparti en couple de Las Terrenas avec Molie Pasqualini alors qu'il faisait parti de l'armada des dix tentateurs. Les deux tourtereaux ont bien entendu attendu la fin de la diffusion de l'émission, la semaine dernière, pour poster sur leurs comptes Instagram respectifs, deux photos où ils semblent respirer le bonheur.

Enzo n'est pas un inconnu au Luxembourg. Sa nouvelle compagne Molie, originaire de Mons en Belgique et qui se trouvait en couple avec le Lillois Kévin avant le début de l'émission, a en effet affirmé dans la presse belge, ce jeudi, qu'Enzo «restait chez elle une semaine avant de repartir au Luxembourg où il travaille». Si l'on en croît les différentes indications que l'on retrouve sur les réseaux sociaux, le beau brun habite à Metz et il exerce l'activité de coach personnel dans la région et au Luxembourg depuis 2015.

(fl/L'essentiel)