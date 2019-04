Un immeuble évacué à cause de petits rongeurs

À plus ou moins 1 km de la frontière avec le Luxembourg, dans la commune belge de Messancy et non loin d'Athus, un immeuble a été évacué dans la nuit de mardi à mercredi, indique La Meuse Luxembourg sur son site Internet.

Les faits se sont produits vers 1h du matin dans le petit village de Longeau et plus précisément rue Champêtre, ajoute encore le quotidien régional belge. De la fumée était visible depuis les caves de l'habitation et une explosion a été entendue peu avant. Entraînant par la même occasion l'arrivée des secours sur place.

Selon les premiers éléments de l'enquête, des rongeurs se seraient introduits dans une cabine haute tension provoquant dans la foulée un court-circuit et même des coupures de courant dans d'autres quartiers de Longeau. La Meuse Luxembourg souligne encore que personne n'a été blessé.

(fl/L'essentiel)