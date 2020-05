Mis en examen pour le meurtre d'une sexagénaire

Un homme a été mis en examen jeudi et placé en détention provisoire après la découverte mardi d'une femme ligotée et tuée sur son lieu de travail à Metz, a-t-on appris vendredi auprès du parquet de Metz. «Une information judiciaire a été ouverte du chef d'homicide volontaire», a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Metz, Christian Mercuri.

La victime de 65 ans a été retrouvée ligotée et tuée tôt mardi matin par un membre du personnel de la Maison des adolescents, une structure d'accueil, de soins et d'orientation pour les adolescents dans le centre-ville de la commune, où elle faisait le ménage. «Le suspect n’a pas livré d’aveux circonstanciés. Il est toutefois mis en cause par des éléments de l’enquête de voisinage, l'exploitation de la vidéosurveillance et les résultats d’analyses scientifiques (ADN)», a expliqué le procureur.

Selon Le Républicain Lorrain, l'homme arrêté, âgé de 51 ans, est originaire de Cologne en Allemagne et a «le profil d'un rôdeur».

(L'essentiel/afp)