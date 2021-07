Hisse et Haut!, les ballons sont de retour à Chambley

Les amateurs et amatrices de grand air, de hauteur, de calme, de volupté et de magie des couleurs sur fond de ciel azur ont rendez-vous à l'aérodrome de Chambley (à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Metz) à partir de ce vendredi, jusqu'au 1er août.

Après une année blanche due à la crise sanitaire, le Grand Est Mondial Air Ballons (GEMAB) est de retour pour une 17e édition placée sous le slogan «Hisse et Haut!». Durant dix jours de fête dans les airs et sur terre, la plus grande manifestation internationale de montgolfières avec son budget de 3 millions d'euros et ses 450 personnes dans l'organisation proposeront, en plus de trois compétitions réservées aux pilotes, une cinquantaine d'animations à destination du grand public.

Entre les envols massifs de montgolfières, baptêmes de l'air en aérostat, mais aussi en ULM, hélicoptère... simulateurs de vol, conférences et films, parades des pilotes, ateliers pédagogiques, animations pour enfants et stands de produits locaux, les quelque 500 000 spectateurs attendus n'auront que l'embarras du choix. En plus, chaque soir, à partir de 22 h, à l'exception du dimanche de clôture, le 1er août, un show féerique gratuit est proposé aux visiteurs. Spectacle envoûtant s'il en est, la «Grande ligne» voudra améliorer le record du monde du plus grand nombre de ballons dressés, prêts à décoller en moins d'une heure.

(Jean-François Colin/L'essentiel)