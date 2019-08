Ivre à Metz, il appelle les secours pour les insulter

En voilà un qui se sentira probablement gêné au moment de décuver en cellule de dégrisement. Un homme âgé de 38 ans a été placé en garde à vue à Metz après une série de coups de fil insultants passés vers la plateforme de la police et celle des pompiers.

Inquiets de l'état de santé de le personne, les professionnels ont plusieurs fois essayé de le joindre, mais ils sont régulièrement tombés sur son répondeur. Une messagerie qui indiquait... son nom et prénom. Un indice précieux qui a permis aux policiers de l'identifier.

Quelques temps plus tard, un homme se donnait en spectacle, ivre mort et allongé sur la chaussée dans le centre de Metz. Ne croyant pas à une coïncidence, les policiers ont rapidement pu certifier qu'il s'agissait bel et bien de leur corbeau. Il a bien évidemment été embarqué.

