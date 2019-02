La centrale de Cattenom vue depuis l'espace

La centrale nucléaire de Cattenom comme vous ne l'avez jamais vue! C'est une photo rare et inédite qu'a réalisée le cosmonaute russe Sergueï Riazanski, à bord de la station spatiale internationale (ISS), le 24 janvier dernier, avant de partager son cliché sur Twitter.

Sur la photo prise depuis l'espace, on distingue quatre panaches de fumée, tout droit sortis des refroidisseurs de la centrale, s'élever dans le ciel cattenomois. On peut également voir très nettement la Moselle serpenter à proximité du centre nucléaire de production d'électricité, ainsi que le lac du Mirgenbach, le lac artificiel créé pour assurer le refroidissement de l'installation, en complément de la Moselle.

On the shot is the #Cattenom Nuclear Power Plant which is located in Grand East in the Cattenom commune, #France. Being in close proximity (3 km) from the Moselle River, the Plant is located 20 m above the level of the floods that have ever occurred in this region. pic.twitter.com/RgadptLvLW