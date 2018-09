Hector le cochon aurait été exfiltré à l'étranger

Les rocambolesques aventures d'Hector, le cochon du parc animalier d'Athus, à deux pas du Grand-Duché, continuent. Selon Shootlux, un site internet de la Province belge du Luxembourg, le cochon est en bonne santé, au lendemain de son kidnapping par un commando. Il serait en route vers un pays d'accueil plus sûr pour lui. «Nous ne voulons que son bien. C'est un animal aimé de la région. Il est en pleine forme», affirment les ravisseurs, cités par le site belge.

Contactée par L'essentiel, la responsable du parc animalier, Marianne Labenne, dit ne pas avoir de nouvelles de son ancien protégé. «Je n'ai pas eu de contacts, on ne va pas me sonner pour tout me raconter. Mais je ne pense pas qu'ils aient gardé Hector en Belgique. On est tout près de la France et du Luxembourg». On ignore pour l'heure quelle direction a précisément prise Hector.

«Ils l'ont sauvé»

Celui-ci était condamné à l’abatage, comme 4 000 autres animaux dans le sud de la province de Luxembourg, dans la zone de 63 000 ha potentiellement infectée par la peste porcine africaine. La bourgmestre d'Aubange, Véronique Biordi, avait même officiellement réagi sur sa page Facebook pour regretter qu'aucune exception ne soit possible, puis pour se réjouir du kidnapping d'Hector.

Son sauvetage n'a d'ailleurs pas empêché une manifestation de soutien devant le parc animalier, ce samedi matin. «Il y avait du monde, depuis 8h30. Même la RTBF est venue», se félicite Marianne Labenne. Qui ne revient toujours pas de ce qui s'est passé vendredi. «C'est allé très vite, entre 13h30 et 14h20. Pour nous, c'étaient une association de défenseurs des animaux. Ils l'ont sauvé». L'organisatrice du rassemblement confie elle à L'essentiel que «notre Hector est la Marianne des 4 000 cochons abattus sans raisons valables. Nous nous levons pour lui, mais les agriculteurs peuvent aussi se servir de ça pour se lever» contre les mesures d'abattage.

Diaporama: Une manif pour Hector

(jw/L'essentiel)