Certains blessés luttent encore contre la mort

Six personnes ont été gravement blessées lors du drame de Trèves (Rhénanie-Palatinat), mardi dernier. Certains d'entre eux se battent encore pour leur vie, indique Wolfram Leibe, le maire SPD de la ville, à l'agence de presse DPA. Pour mémoire, le 1er décembre, un automobiliste de 51 ans a traversé une zone piétonne en furie, tuant cinq personnes et en blessant au moins 24 autres.

Un climat particulier règne désormais dans la ville située à proximité du Luxembourg. «La compassion des habitants est immense», explique Wolfram Leibe. Beaucoup ont le sentiment qu'ils auraient pu être eux-mêmes des victimes». Plus de 420 000 euros ont déjà été déposés sur un compte de dons pour les victimes et leurs familles. «Je suis sans voix face à cette grande sympathie», confie le maire. Des milliers d'expressions de sympathie ont par ailleurs été exprimées via les médias sociaux, et 330 lettres ont été envoyées de par le monde.

À noter que le deuil est toujours omniprésent à Trèves. Des bougies et des lumières brûlent pour les victimes sur de nombreux sites commémoratifs. «Un tel acte est gravé dans la mémoire collective d'une ville», souligne l'évêque de Trèves, Stephan Ackermann.

(L'essentiel/dpa)