Les prénoms qui ont la cote en Luxembourg belge

Voisine du Grand-Duché avec qui elle partage le même nom, la province belge de Luxembourg présente également des similitudes au niveau de l'attribution des prénoms. Souvenez-vous, en février dernier, la ville de Luxembourg nous avait révélé le top cinq des prénoms les plus attribués, dans la capitale, chez les filles et les garçons.

Emma et Gabriel s'étaient imposés haut la main, devançant, chez les filles, Léa, Sofia, Zoé et Mia, et Léo, Louis, Liam et Félix, chez les petits garçons. Statbel, l'office belge de statistique, proche cousin du Statec luxembourgeois vient d'indiquer quels étaient les prénoms les plus choisis en Belgique et un chapitre est consacré à ceux attribués en province de Luxembourg.

Selon le quotidien La Meuse Luxembourg qui relaie les informations de Statbel, ce lundi, lors de l'année 2020, Léa est le prénom qui a été le plus donné aux petites filles dans la province belge limitrophe du Grand-Duché. Lucie et Emma complètent le podium féminin. Chez les petits garçons, Louis devance Jules et Arthur.

(fl/L'essentiel )