Aranka quitte le zoo d'Amnéville

«Au revoir Aranka!» a lancé mardi le zoo d'Amnéville, sur sa page Facebook. Après avoir émerveillé enfants et adultes durant plus de trois ans, la femme rhinocéros a filé vers le Givskud zoo au Danemark. L'animal - né en 2018 à Amnéville - est décrit comme «très sociable avec ses congénères» et ne devrait donc pas avoir de difficultés à s'acclimater à son nouvel environnement.

(À sa naissance en 2018)

Le zoo indique que ce n'est pas le premier transfert de rhinocéros, «les équipes maîtrisent parfaitement ce processus: les soigneurs ont travaillé avec Aranka, à rentrer de manière volontaire dans la caisse de transport, et celle-ci est rentrée le Jour J en quelques secondes!».

(mc/L'essentiel)