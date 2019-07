Deux trafiquants d'Athus lourdement condamnés

La justice belge a visiblement décidé de passer à la vitesse supérieure, avec les trafiquants de drogue qui continuent de sévir dans la commune d'Aubange, et plus particulièrement à Athus, non loin de Rodange, et du Grand-Duché. Et la presse quotidienne ne manque pas d'en faire l'écho très régulièrement ces derniers jours.

Deux dealers portugais d'origine guinéenne ont été condamnés lourdement par le tribunal correctionnel d'Arlon, et incarcérés immédiatement avec un sursis pour la moitié de leurs peines, nous apprend ce mardi, L'Avenir Luxembourg.

«Un honnête marchand de voitures»

Carlos Sani a pris 5 ans de prison et 48 000 euros d'amende et Diogo Gomes un an de moins pour une amende estimée au total à 38 000 euros. Pedro Sanco et Cavo Silva, toujours en fuite et considérés comme deux associés, ont quant à eux écopé de 6 et 4 ans de prison avec des amendes qui s'élèvent pour les deux, à plus de 130 000 euros.

Pris en flagrant délit avec de la drogue, de fortes quantités d'argent et plusieurs téléphones portables, Carlos Sani a tenté de se faire passer pour un «honnête marchand de voitures entre l'Europe et l'Afrique», alors que Diogo Gomes a fini par admettre qu'il traficotait pour payer sa consommation de drogue, selon L'Avenir. Des tentatives d'explications qui n'ont pas convaincu le tribunal correctionnel d'Arlon.

(fl/L'essentiel)