Accident mortel avec un véhicule luxembourgeois

Une collision, entre une voiture immatriculée au Luxembourg et un bus français, a eu lieu mercredi en début de matinée sur la D16, en France, entre Aumetz et Audun-le-Tiche. Non loin de la frontière avec le Grand-Duché, au sud d'Esch-sur-Alzette.

Selon le quotidien régional Le Républicain Lorrain, une personne a perdu la vie dans l'accident. L'intervention était toujours en cours à 10h30.

+++Plus d'informations à suivre+++

(nc/L'essentiel)