«Se sentir bien, peu importe sa taille de vêtements»

«Toute femme a le droit de se sentir bien dans son corps, peu importe sa taille de vêtements. Changeons les visions, stoppons les normes, et brisons les standards de beauté. La taille de nos vêtements ne détermine pas notre valeur!».

C'est avec un slogan très militant que Victoria Molina, Miss Curvy Lorraine 2019, a lancé sa campagne pour décrocher le titre de Miss Curvy France, qui met à l'honneur des femmes voluptueuses (au-dessus de la taille 42). Initialement prévue en mars, l'élection a été décalée puis annulée sous sa forme habituelle: c'est finalement sur Internet que se dérouleront le vote et la désignation d'un trio de gagnantes, le 20 décembre prochain.

«Vivre, c'est être soi à 100%»

Et cette habitante de Guénange, âgée de 27 ans, compte bien faire gagner la Lorraine, avec une personnalité qui s'est révélée grâce au concours. «J'ai toujours essayé de me faire discrète, de me faire plus petite (difficile lorsque j'ai atteint la taille adulte d'1,80 m je dois l'avouer)», a-t-elle confié sur Facebook.

«Sans m'en rendre compte, au fur et à mesure des années je m'étais créé une bulle où je respectais mes propres règles de sécurité, une bulle de confort où je vivais ma vie comme je l'entendais, où j'étais bien, mais un «moi» à 90% car je me limitais (...) Vivre, c'est être soi à 100% et l'aventure Miss Curvy Lorraine m'a aidée à faire exploser cette bulle».

Aujourd'hui, elle participe au concours avec un seul espoir: «Si je peux permettre à des fillettes un peu rondes de rêver, alors j’ai tout gagné», avait confié cette institutrice de Florange, à nos confrères du Républicain Lorrain.

(mc/L'essentiel)