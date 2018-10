Elle vole 15 000 euros de bijoux en or à sa famille

Une jeune femme de 19 ans a été condamnée à huit mois de prison avec sursis pour avoir volé des bijoux en or à sa cousine et à sa tante, rapporte Le Républicain Lorrain. Elle les a ensuite revendus à une bijouterie pour un montant de 5 000 euros. Puis la mise en cause a demandé à sa mère d'encaisser le chèque, qui s'est exécutée sans lui demander d'où venait cette somme.

Les victimes n'ont pas tardé à se rendre compte du larcin et ont décidé de porter plainte. Les factures récupérées relatives aux achats des divers bijoux ont permis de découvrir que le butin avait en fait une valeur de près de 15 000 euros.

La mère a aussi été condamnée à huit mois de prison avec sursis. En outre, les deux prévenues devront verser 13 000 euros aux parties civiles.

(L'essentiel)