La dégradation de la stèle était accidentelle

«En faisant marche arrière, la personne, client d'une boîte de nuit à côté, a heurté la stèle», a indiqué cette source confirmant une information des Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA). Samedi matin, cette stèle commémorative, pesant 1,6 tonne, avait été retrouvée renversée, entraînant une vague d'indignations dans un contexte général de recrudescence d'actes antisémites.

L'examen des vidéosurveillances de cette zone du centre-ville de Strasbourg et l'audition de différents témoins ont permis à la Sûreté départementale d'identifier l'automobiliste, un homme de 31 ans.

Il a été placé en garde à vue mercredi, puis remis en liberté jeudi soir par le parquet de Strasbourg. Il est convoqué devant la justice en juin pour «défaut de maîtrise du véhicule» et «délit de fuite».

«Aucun caractère antisémite retenu»

«À ce stade, aucun caractère antisémite n'a été retenu», a indiqué cette source proche de l'enquête.

L'automobiliste et ses passagers ont expliqué avoir oublié des affaires dans la boîte de nuit, dont ils sortaient, et avoir fait marche arrière pour se garer au plus près de l'établissement. L'un des passagers dit avoir entendu un choc.

«La voiture présente des traces sur l'attelage à l'arrière, qui peuvent correspondre au choc sur la stèle», a-t-on expliqué de même source.

(L'essentiel/afp)