Les «gilets jaunes» encore mobilisés en Moselle

Les «gilets jaunes» sont moins nombreux ce samedi qu'il y a une semaine mais le mouvement de grogne contre la hausse des prix des carburants continue néanmoins d'exister sur le territoire lorrain. Dans un communiqué publié en début d'après-midi, la préfecture de la Moselle a fait un point sur les manifestations en cours, précisant que le Centre opérationnel départemental a été de nouveau activé dès 7h du matin.

L'accès à la zone commerciale de Longeville-lès-Saint-Avold était ainsi impossible, «compte tenu d’une situation particulièrement tendue avec des manifestants», indiquent les services de la préfecture.

«Sur le reste du réseau routier, autoroutier et des zones commerciales, la circulation est normale et les commerces accessibles. Quelques ralentissements sur les zones de Creutzwald, de Hauconcourt, de Mittelbronn, de Morsbach, de Sarrebourg et de Jouy-aux-Arches ont pu être relevés», précise le communiqué.

(L'essentiel)