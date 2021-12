Le marché de Noël de Metz dans le top 3 européen

[BEST CHRISTMAS MARKETS" : METZ EST 3ÈME ! ????]

C’est avec une grande fierté que l’agence @inspire_metz annonce qu’après 12 jours de votes et une importante mobilisation, Metz a remporté la 3ème place au concours Best Christmas Market organisé par European Best destinations. pic.twitter.com/MvlY8tiJwP — inspire-metz (@inspire_metz) December 11, 2021

Plus de 100 000 votants de 121 pays ont désigné leurs 20 meilleurs marchés de Noël en Europe, lors du vote annuel du magazine touristique European Best Destinations. Celui de Metz (Moselle) se classe 3e. Il est devancé par Budapest (Hongrie) et Bâle (Suisse).

Le marché de Noël de Trèves (land frontalier de Rhénanie-Palatinat en Allemagne) figure lui à la 7e place. Celui de Bruxelles (Belgique) est 9e. Le marché de Noël de Luxembourg, lui, n'apparaît pas dans le classement.

(L'essentiel)