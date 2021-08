Une confiture lorraine de 1880 trouvée au Texas

Sur le petit pot de 100 grammes figurent la croix de Lorraine et l'inscription «Bar-le-Duc» qui ne font aucun doute. C'est bien une confiture meusienne qui vient d'être découverte, par hasard, dans une décharge du Texas, aux États-Unis. Et un pot bien particulier, de l'ancestrale maison Dutriez, célèbre pour produire notamment de la confiture de groseilles épépinées à la main et à la plume d'oie.

Sa patronne, Anne Dutriez, a été contactée par une archéologue américaine et estime la production de ce pot de confiture entre 1880 et 1900. «Elle m'a interrogée pour pouvoir dater plus précisément ce pot retrouvé au milieu de nulle part au Texas (...) C'est une preuve que notre spécialité voyage dans le monde entier», explique-t-elle dans les colonnes du Parisien.

Le pot retrouvé, transparent à l'origine, est devenu violet à cause «des rayons du soleil» qui l'ont caressé pendant plus d'un siècle. L'histoire ne dit pas ce qu'il va devenir.

(nc/L'essentiel)